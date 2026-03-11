Randos 61 Fête de la Randonnée dans l’Orne Alençon

Randos 61 Fête de la Randonnée dans l’Orne

9e édition de la Fête de la Randonnée dans l’Orne, Randos 61 !

Venez profiter des magnifiques paysages du département. L’Orne, destination Nature de la Normandie vous offre une diversité environnementale et autorise des promenades dans des endroits totalement improbables, des endroits qui font la richesse de l’Orne. Cette richesse sera partagée samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 grâce aux nombreuses randonnées proposées au cours de ce week-end.

Le maître mot de cette fête de la randonnée est la convivialité, associée au partage avec des guides accompagnateurs. Ouvertes à tous et entièrement gratuites, ces balades seront commentées par des Ornais férus d’anecdotes locales, amoureux des vieilles pierres ou passionnés de la faune et de la flore. Marcher, découvrir l’Orne par ces sentiers donnera à chaque participant une opportunité nouvelle pour apprécier des paysages exceptionnels.

Toutes les balades et randonnées organisées dans le cadre de Randos 61 sont accessibles à tous et proposent des thèmes ou des animations pour tous les goûts. Ces randonnées familiales ne comportent pas de difficultés majeures. Grands et petits pourront suivre des chemins sans danger.

