Randos 61 La Madeleine La Madeleine-Bouvet

Début : 2026-04-25 08:30:00
2026-04-25

Départ du château de Saussay, découvrez la campagne environnante de la Madeleine-Bouvet, au rythme du cheval. Ouvert aux randonneurs équestre, attelage, VTT et randonneurs à pied.   .

La Madeleine Bouvet La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 33 43 56 54  marc.beland@orange.fr

