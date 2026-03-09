Randos 61 Le filon de la pierre

ESSAY Essay Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Des temps géologiques aux sculptures romanes, remontons le filon des pierres locales. Nous partirons d’Essay pour mieux apprécier la butte de Boitron, de laquelle s’offre un extraordinaire point de vue depuis l’ancien moulin. Puis de retour dans les villages, nous verrons comment les églises ont été façonnées avec les pierres locales. .

ESSAY Essay 61500 Orne Normandie +33 2 33 28 74 79 tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randos 61 Le filon de la pierre

L’événement Randos 61 Le filon de la pierre Essay a été mis à jour le 2026-03-09 par Orne Tourisme