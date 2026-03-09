Randos 61 L’Huisne panoramique Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Randos 61 L’Huisne panoramique

Boissy-Maugis 7 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Cette sortie pédestre dure toute la journée (11,8 km le matin, 8,3 km l’après-midi), avec un pique-nique sorti du sac pour le déjeuner à Rémalard à la salle du Tennis Club. Option de faire la demi-journée, à condition d’être autonome pour le retour.

Beaux panoramas sur la vallée de l’Huisne, avec aussi des ambiances forestières et bocagères. .

Boissy-Maugis 7 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 bathboy61@gmail.com

