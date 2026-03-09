Randos 61 Petite balade familiale de Maison-Maugis à Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Randos 61 Petite balade familiale de Maison-Maugis à Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 25 avril 2026.
Randos 61 Petite balade familiale de Maison-Maugis à Boissy-Maugis
Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Une balade tranquille ponctuée de quelques arrêts pour admirer le patrimoine naturel et bâti le long du circuit. Possibilité d’arriver dès 13h à Maison-Maugis en bas du village pour un pique-nique sorti du sac, en compagnie du groupe des Vieilles pierres et forêts . .
Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 47 65 24 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randos 61 Petite balade familiale de Maison-Maugis à Boissy-Maugis
L’événement Randos 61 Petite balade familiale de Maison-Maugis à Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-03-09 par Orne Tourisme