Randos 61 Petite balade familiale de Maison-Maugis à Boissy-Maugis

Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une balade tranquille ponctuée de quelques arrêts pour admirer le patrimoine naturel et bâti le long du circuit. Possibilité d’arriver dès 13h à Maison-Maugis en bas du village pour un pique-nique sorti du sac, en compagnie du groupe des Vieilles pierres et forêts . .

Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 47 65 24 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randos 61 Petite balade familiale de Maison-Maugis à Boissy-Maugis

L’événement Randos 61 Petite balade familiale de Maison-Maugis à Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-03-09 par Orne Tourisme