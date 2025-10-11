Randos Aligot Salle des banquets Peyrelevade

Randos Aligot Salle des banquets Peyrelevade samedi 11 octobre 2025.

Randos Aligot

Salle des banquets Route du Gué Peyrelevade Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Le Comité des Fêtes organise la deuxième édition Randos Aligot

Pour les plus motivés 2 parcours pédestres s’offrent à vous 8km ou 13km- Pour les VTT parcours de 21km et parcours à cheval de 14 km.

Départ du stade de Peyrelevade 5€

Pour les gourmands rendez vous pour l‘Aligot fait maison par l’équipe du Comité (à partir de 20h) salle des banquets, au menu soupe à l’oignon, aligot saucisse tartelette 18€ et 10€ enfant de 12 ans

On n’oublie pas de réserver par sms au 07 86 67 43 66 avant le 6 octobre

Buvette et tombola, soirée ouverte à tous .

Salle des banquets Route du Gué Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 67 43 66

