Randos Aligot Salle des banquets Peyrelevade samedi 11 octobre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Le Comité des Fêtes organise la deuxième édition Randos Aligot
Pour les plus motivés 2 parcours pédestres s’offrent à vous 8km ou 13km- Pour les VTT parcours de 21km et parcours à cheval de 14 km.
Départ du stade de Peyrelevade 5€
Pour les gourmands rendez vous pour l‘Aligot fait maison par l’équipe du Comité (à partir de 20h) salle des banquets, au menu soupe à l’oignon, aligot saucisse tartelette 18€ et 10€ enfant de 12 ans
On n’oublie pas de réserver par sms au 07 86 67 43 66 avant le 6 octobre
Buvette et tombola, soirée ouverte à tous .
Salle des banquets Route du Gué Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 67 43 66
