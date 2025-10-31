Randos archives sur les pas du fonds d’archives d’ André Lefevre Toulon et Miramas CAUE Var (Place Raspail – Toulon) Toulon

Début : 2025-10-31T14:00:00+01:00 – 2025-10-31T18:30:00+01:00

Fin : 2025-10-31T14:00:00+01:00 – 2025-10-31T18:30:00+01:00

Sur le concept des randos archives déroulées en 2023 et 2024 au Gaou Bénat, le propos est de revenir sur les sites édifiés, archives dans le sac, afin que cette mise en situation offre de porter un nouveau regard sur les archives. Cette balade sur le territoire métropolitain de MTPM sera suivie d’une deuxième édition, sur le même principe, à Miramas, le 19 novembre avec le bureau des Guides du GR2013 de Marseille, pour inviter à arpenter, archives en main, la ZAC La Rousse, projet d’ André Lefevre de 1976 réalisé pendant la décennie 1980

Ces deux randos archives se conclueront le 20 novembre avec un séminaire régional accueilli aux Archives Départementales du Var coorganisé avec la DRAC , le CAUE du Var et l’ Ecole Nationale supérieure d’architecture de Toulouse

CAUE Var (Place Raspail – Toulon) 26 PLACE VINCENT RASPAIL Toulon 83081

©maltae