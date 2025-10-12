Randos cyclos et marche au profit du cancer du sein rue du Grand Large Erdeven

dimanche 12 octobre 2025.

Randos cyclos et marche au profit du cancer du sein

rue du Grand Large Salle polyvalente – Erdeven Morbihan

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Octobre Rose VAINCRE LE CANCER DU SEIN

Le club Cyclo Club Erdeven , Rando Erdeven et le Comité des fêtes organisent des randos cyclo et randos marche le dimanche 13 octobre à la salle omnisports à Erdeven au profit du cancer du sein.

RANDOS CYCLO

– Circuit de 10 km 25 km départ 10h00

RANDOS MARCHE

– Circuit de 10 km départ 9h30

– Circuit de 5 km départ 10h00

Participation avec l’achat du ruban rose à l’inscription (sur place) 5€ (+badge) avec boisson (gratuit enfants -12 ans)

Crêpes et animation à l’arrivée. Inscription sur place. .

rue du Grand Large Salle polyvalente – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 62 48 07 03

English : Randos cyclos et marche au profit du cancer du sein

