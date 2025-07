Randos de la comtesse Argenton-sur-Creuse

Randos de la comtesse Argenton-sur-Creuse dimanche 20 juillet 2025.

Randos de la comtesse

14 rue du Point du Jour Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20 14:00:00

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-16

Venez randonner avec la comtesse aux pieds nus à Cuzion au cœur de la Vallée de Creuse.

14 rue du Point du Jour Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 96 98 63 lcapn36@gmail.com

English :

Come and hike with the Barefoot Countess in Cuzion, in the heart of the Creuse Valley.

German :

Wandern Sie mit der barfüßigen Gräfin in Cuzion im Herzen des Creuse-Tals.

Italiano :

Venite a fare un'escursione con la Contessa scalza a Cuzion, nel cuore della Valle della Creuse.

Espanol :

Venga a hacer senderismo con la Condesa Descalza en Cuzion, en el corazón del Valle de Creuse.

