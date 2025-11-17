Randos des Pères Noël à vélo L’Étape des Pyrénées Argelès-Gazost

Randos des Pères Noël à vélo

L’Étape des Pyrénées ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Enfilez votre plus beau costume rouge et rejoignez la grande rando des Pères Noël à vélo !

Dans une ambiance conviviale et pleine d’humour, petits et grands sont invités à pédaler ensemble à travers les rues du village pour répandre la magie de Noël… à deux roues !

Une arrivée en musique place de la République avec les Pot agés pour mettre de l’ambiance !

Plus d’infos dans votre magasin l’Étape des Pyrénées !

+33 5 62 92 29 31

English :

Put on your best red suit and join the Santa Claus Bike Ride!

In a friendly, fun-filled atmosphere, young and old are invited to pedal together through the streets of the village to spread the magic of Christmas? on two wheels!

A musical arrival at Place de la République with the Pot Agés to set the mood!

More info in your l?Étape des Pyrénées store!

German :

Ziehen Sie Ihren schönsten roten Anzug an und nehmen Sie an der großen Fahrradtour der Weihnachtsmänner teil!

In einer geselligen und humorvollen Atmosphäre sind Groß und Klein eingeladen, gemeinsam durch die Straßen des Dorfes zu radeln, um den Zauber von Weihnachten zu verbreiten? auf zwei Rädern!

Eine Ankunft mit Musik auf dem Place de la République mit den älteren Kindern sorgt für Stimmung!

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Geschäft l’Étape des Pyrénées!

Italiano :

Indossate il vostro miglior vestito rosso e partecipate alla grande corsa di Babbo Natale in bicicletta!

In un’atmosfera amichevole e divertente, grandi e piccini sono invitati a pedalare insieme per le strade del villaggio per diffondere la magia del Natale? su due ruote!

Un finale musicale in Place de la République con i Pot Agés per creare l’atmosfera!

Per saperne di più, visitate il vostro negozio l’Étape des Pyrénées!

Espanol :

¡Ponte tu mejor traje rojo y únete al gran Paseo en Bicicleta de Papá Noel!

En un ambiente amistoso y divertido, grandes y pequeños están invitados a pedalear juntos por las calles del pueblo para difundir la magia de la Navidad… ¡sobre dos ruedas!

Un final musical en la Place de la République con Pot Agés para animar el ambiente

Más información en su tienda l’Étape des Pyrénées

