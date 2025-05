RANDOS DES SOURCES- Bligny sur Ouche – ESPLANADE DE LA GARE Bligny-sur-Ouche, 8 juin 2025 07:30, Bligny-sur-Ouche.

Côte-d’Or

RANDOS DES SOURCES- Bligny sur Ouche ESPLANADE DE LA GARE Allée de la Gare Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Au départ du petit train à 9h00

Les circuits de marche proposés sont 3 km 8 km (parcours ludique) 11 km

Au départ de l’esplanade de 7h30 à 9h30

Les circuits de marche sont 8 km, 13 km, 16 km et 25 km ;

Les circuits VTT sont 24 km, 36 km, 48 km et 60 km (port du casque obligatoire)

Le circuit VTT 17 km Découverte départ 9h30 pour les moins de 12 ans avec des accompagnateurs.

Le tarif varie selon les parcours entre 4€ et 12 €.

Inclus dans le tarif Café d’accueil / Ravitaillements (sauf le 3km) / collation à l’arrivée

Apportez gourde et/ou gobelet Restauration rapide et buvette sur place Vente d’éco-cup et ticket de tombola

Inscriptions avant le 1er juin sur le lien ci-dessous sur place le jour même.

https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-de-bligny-sur-ouche/evenements/inscriptions-a-la-19eme-edition-des-randonnees-des-sources-de-l-ouche

Informations sur notre site internet et sur facebook

https://www.facebook.com/randosdessources

https://randosdessources.wixsite.com .

ESPLANADE DE LA GARE Allée de la Gare

Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

