Randos insolites à Servoz, du bois et la pierre et des mystères Maison de l’Alpage Servoz
Randos insolites à Servoz, du bois et la pierre et des mystères Maison de l’Alpage Servoz samedi 20 septembre 2025.
Randos insolites à Servoz, du bois et la pierre et des mystères
Maison de l’Alpage 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Au détour de sentiers balisés, on vous dévoilera le secret de vestiges oubliés du passé de Servoz.
.
Maison de l’Alpage 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 servoz.ht@gmail.com
English :
Along marked trails, we will reveal the secrets of forgotten vestiges of Servoz’s past.
German :
Auf markierten Wegen wird man Ihnen das Geheimnis vergessener Überreste aus der Vergangenheit von Servoz enthüllen.
Italiano :
Seguendo i sentieri segnalati, scoprirete i segreti delle vestigia dimenticate del passato di Servoz.
Espanol :
Siguiendo los senderos señalizados, descubrirá los secretos de vestigios olvidados del pasado de Servoz.
L’événement Randos insolites à Servoz, du bois et la pierre et des mystères Servoz a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc