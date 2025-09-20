Randos insolites à Servoz, du bois et la pierre et des mystères Maison de l’Alpage Servoz

Randos insolites à Servoz, du bois et la pierre et des mystères

Maison de l’Alpage 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Au détour de sentiers balisés, on vous dévoilera le secret de vestiges oubliés du passé de Servoz.

Maison de l’Alpage 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 21 68 servoz.ht@gmail.com

English :

Along marked trails, we will reveal the secrets of forgotten vestiges of Servoz’s past.

German :

Auf markierten Wegen wird man Ihnen das Geheimnis vergessener Überreste aus der Vergangenheit von Servoz enthüllen.

Italiano :

Seguendo i sentieri segnalati, scoprirete i segreti delle vestigia dimenticate del passato di Servoz.

Espanol :

Siguiendo los senderos señalizados, descubrirá los secretos de vestigios olvidados del pasado de Servoz.

