Randos La Val Madouas 2025 Rue St-Vincent Ferrrier Ploudalmézeau

Randos La Val Madouas 2025

Rue St-Vincent Ferrrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:45:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Avec le soutien de la commune de Ploudalmézeau et du Fan Club Valentin Madouas, le to2p organise les randos cyclo et randos marche/footing de La Val Madouas !

Départ et arrivée Halle Multifonctions (rue St-Vincent Ferrier, Ploudalmézeau)

Départs dès 9h

Inscriptions sur place

• Samedi 16h à 18h

• Dimanche 8h à 10h30

Chaque inscription comprend un billet de tombola

Et 1 € par participant sera reversé à INNOVEO, le fonds de dotation du CHU de Brest.

Plusieurs cyclistes professionnels seront présents. .

Rue St-Vincent Ferrrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 24 79 25 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randos La Val Madouas 2025 Ploudalmézeau a été mis à jour le 2025-10-25 par OT IROISE BRETAGNE