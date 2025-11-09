Randos La Val Madouas 2025 Rue St-Vincent Ferrrier Ploudalmézeau
Rue St-Vincent Ferrrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère
Début : 2025-11-09 08:45:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
2025-11-09
Avec le soutien de la commune de Ploudalmézeau et du Fan Club Valentin Madouas, le to2p organise les randos cyclo et randos marche/footing de La Val Madouas !
Départ et arrivée Halle Multifonctions (rue St-Vincent Ferrier, Ploudalmézeau)
Départs dès 9h
Inscriptions sur place
• Samedi 16h à 18h
• Dimanche 8h à 10h30
Chaque inscription comprend un billet de tombola
Et 1 € par participant sera reversé à INNOVEO, le fonds de dotation du CHU de Brest.
Plusieurs cyclistes professionnels seront présents. .
Rue St-Vincent Ferrrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 24 79 25 94
