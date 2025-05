Randos multi sports en duo (possible en solo) et pédestre à Vallée de Ronsard – Vallée-de-Ronsard, 8 juin 2025 08:00, Vallée-de-Ronsard.

Début : Dimanche 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-08 10:30:00

2025-06-08

Matinée sportive à Tréhet !

Randos multi sports en duo (possible en solo) et pédestre à Vallée de Ronsard. Ravitos sur le 14km et la rando multisports ravito final pour tous. Rando multisports (dès 15 ans) VTT + course (marche) + canoë orientation 2 parcours 1 familial et 1 sportif. Rando pédestre 2 parcours 9km et 14km. Inscriptions sur Hello Asso et sur place. 2 .

Tréhet

Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 02 79 73 aorcoursenature@gmail.com

English :

Sports morning at Tréhet!

German :

Sportlicher Vormittag in Tréhet!

Italiano :

Mattinata di sport al Tréhet!

Espanol :

Mañana deportiva en Tréhet

