Randos Octobre Rose Rue des Embruns Binic-Étables-sur-Mer

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Les associations Familles Rurales Etables sur mer, Binic Rando et le Comité des Fêtes De Binic Etables sur Mer vous invitent à les rejoindre l’ édition des Randos Octobre Rose . Elles ont choisi de soutenir à nouveau l’association Symbiose. Cette action s’inscrit dans ce mois de mobilisation internationale Octobre Rose pour une sensibilisation sur le cancer du sein et le renforcement de la prévention pour les femmes.

2 Parcours accompagnés

4 km PMR

5 km étape histoire

→ départ à partir de 10h

3 parcours fléchés entre venelles et bord de mer

5 km

12 km

16 km

→ départ à partir de 8h30

au + tard à 9h30 pour le 16 km

au + tard à 10h pour le 12 km

au + tard à 11h30 pour le 5 km

Inscriptions en ligne ou sur place à partir de 8h30 Tarif 6 € helloasso / 7 € sur place. Restauration et Buvette par le comité des fêtes de Binic-Étables-sur-mer

ravitaillement sur les 12 et 16 km. Il va de soi que les produits de cette opération seront restitués à l’association Symbiose. .

