Randos pédestre et VTT Martiel
Randos pédestre et VTT Martiel dimanche 19 octobre 2025.
Randos pédestre et VTT
Martiel Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Prévente sur hello asso
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Plusieurs circuits de randonnées VTT ou pédestre. Ravitaillement inclus. Buvette et restauration rapide sur place.
Les départs se feront devant la salle des fêtes de martiel
8h30 départ vtt
9h- 9h30 départ marcheurs
10km accessible à tous
Tarifs: rando pedestre 5€
5€/10€ en pré-réservation sur hello asso 6€/12€ sur place
Organisé par M2V Basket-Ball 12 (fusion des clubs de basket de Villefranche, Martiel, Villeneuve) .
Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 82 11 73 77
English :
Several mountain bike and hiking trails. Refreshments included. Refreshments and fast food on site.
German :
Mehrere Strecken für Mountainbike- oder Wandertouren. Verpflegung ist inbegriffen. Erfrischungsgetränke und Schnellimbiss vor Ort.
Italiano :
Diversi percorsi a piedi e in mountain bike. Ristoro incluso. Bar e fast food in loco.
Espanol :
Varias rutas de senderismo y bicicleta de montaña. Refrescos incluidos. Bar y comida rápida in situ.
