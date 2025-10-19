Randos pédestre et VTT Martiel

Randos pédestre et VTT Martiel dimanche 19 octobre 2025.

Randos pédestre et VTT

Martiel Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Prévente sur hello asso

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Plusieurs circuits de randonnées VTT ou pédestre. Ravitaillement inclus. Buvette et restauration rapide sur place.

Les départs se feront devant la salle des fêtes de martiel

8h30 départ vtt

9h- 9h30 départ marcheurs

10km accessible à tous

Tarifs: rando pedestre 5€

5€/10€ en pré-réservation sur hello asso 6€/12€ sur place

Organisé par M2V Basket-Ball 12 (fusion des clubs de basket de Villefranche, Martiel, Villeneuve) .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 7 82 11 73 77

English :

Several mountain bike and hiking trails. Refreshments included. Refreshments and fast food on site.

German :

Mehrere Strecken für Mountainbike- oder Wandertouren. Verpflegung ist inbegriffen. Erfrischungsgetränke und Schnellimbiss vor Ort.

Italiano :

Diversi percorsi a piedi e in mountain bike. Ristoro incluso. Bar e fast food in loco.

Espanol :

Varias rutas de senderismo y bicicleta de montaña. Refrescos incluidos. Bar y comida rápida in situ.

L’événement Randos pédestre et VTT Martiel a été mis à jour le 2025-10-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)