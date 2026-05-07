Prévelles

Randos VTT et pédestre

Parking de l’Eglise Prévelles Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Parcours VTT 21, 38 et 50 km

Parcours randonnée pédestre 11 et 16 km

Rendez-vous Place de l’Eglise .

Parking de l’Eglise Prévelles 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 21 77 34

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English :

L’événement Randos VTT et pédestre Prévelles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude