Randos VTT et trail, marche Octobre Rose Brillevast

Place de la mairie Brillevast Manche

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

2025-10-26

Randos VTT 20 et 35 kms.

Trails 10 et 20 kms le matin.

Marche Octobre Rose ide 8 ou 4 kms l’après-midi. Inscriptions sur place. .

Place de la mairie Brillevast 50330 Manche Normandie +33 6 06 07 59 99

English : Randos VTT et trail, marche Octobre Rose

