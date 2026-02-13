Randos vtt marche gravel An dro Iroise Saint-Renan
Randos vtt marche gravel An dro Iroise
Saint-Renan Finistère
Début : 2026-03-01 07:45:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
2026-03-01
Venez participer à un événement convivial pour explorer les paysages de l’Iroise avec plusieurs circuits au choix à vélo (VTT/gravel) ou à pied, avec des parcours adaptés à tous les niveaux. Une occasion de découvrir la région autrement, dans une ambiance chaleureuse et sportive. Inscriptions à partir de 7h45.
5 circuits VTT de 18 à 52 km
2 circuits Gravel de 50 et 70 km
2 circuits Marche de 7 et 12 km .
Complexe Lokournan, route de l’Aber Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 49 34 03 85
