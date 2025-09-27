Rando’santé Rue de Villeneuve Nogent-le-Bernard

Rando'santé Rue de Villeneuve Nogent-le-Bernard samedi 27 septembre 2025.

Rue de Villeneuve Le P’tit Nogent Nogent-le-Bernard Sarthe

Début : 2025-09-27 13:30:00
fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

« Les Coeurs en Mouvements »
Journée de sensibilisation aux maladies cardio-vasculaires
Au programme
13h30 Accueil et inscription aux randonnées

– Circuit santé de 10 kms
13h45 Echauffements
14h départ du circuit

– Balades familiales de 4kms
13h45 Echauffements
14h30 et 15h30 Départs échelonnés

Prévoir une tenue adaptée, une bouteille d’eau. Gilet jaune obligatoire ! Poussettes déconseillées, privilégier le porte bébé

16h Collation vitaminée offerte aux randonneurs

14h 18h Village santé
– Ateliers et découvertes
– Informations et préventions (initiation au premiers secours)

Gratuit, ouvert à tous !
Inscription souhaitée
cs.bonnetable@mainesaosnois.fr
02 43 29 00 01   .

+33 2 43 29 00 01  cs.bonnetable@mainesaosnois.fr

L'événement Rando'santé Nogent-le-Bernard a été mis à jour le 2025-09-08