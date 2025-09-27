Rando’santé Rue de Villeneuve Nogent-le-Bernard

Rando’santé Rue de Villeneuve Nogent-le-Bernard samedi 27 septembre 2025.

Rando’santé

Rue de Villeneuve Le P’tit Nogent Nogent-le-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 13:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

« Les Coeurs en Mouvements »

Journée de sensibilisation aux maladies cardio-vasculaires

Au programme

13h30 Accueil et inscription aux randonnées

– Circuit santé de 10 kms

13h45 Echauffements

14h départ du circuit

– Balades familiales de 4kms

13h45 Echauffements

14h30 et 15h30 Départs échelonnés

Prévoir une tenue adaptée, une bouteille d’eau. Gilet jaune obligatoire ! Poussettes déconseillées, privilégier le porte bébé

16h Collation vitaminée offerte aux randonneurs

14h 18h Village santé

– Ateliers et découvertes

– Informations et préventions (initiation au premiers secours)

Gratuit, ouvert à tous !

Inscription souhaitée

cs.bonnetable@mainesaosnois.fr

02 43 29 00 01 .

Rue de Villeneuve Le P’tit Nogent Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 00 01 cs.bonnetable@mainesaosnois.fr

English :

« Hearts in Motion

German :

« Herzen in Bewegung »

Italiano :

« Cuori in movimento

Espanol :

« Corazones en movimiento

L’événement Rando’santé Nogent-le-Bernard a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Maine Saosnois