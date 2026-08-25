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AGENDA · Bosville

Rando’soupe Bosville

dimanche 11 octobre 2026 · Bosville

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
76450 Bosville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bosville

Rando’soupe

Salle des fêtes Bosville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Le Comité des Fêtes de Bosville vous donne rendez-vous le dimanche 11 octobre 2026 pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la gourmandise et de la marche !

Au programme
9h30
Dépôt des soupes participantes au concours de soupe.
Départ de la randonnée, accessible à tous.

12h30
Retrouvez-nous à la salle des fêtes pour partager un repas chaleureux composé de
Soupe(s)
Poulet Vallée d’Auge
Fromage
Dessert

Tarifs
Adulte 18 €
Enfant 12 €
Que vous soyez amateur de cuisine, marcheur du dimanche ou simplement à la recherche d’un moment convivial, cette journée est faite pour vous !
RDV: Salle des fêtes de Bosville Dimanche 11 octobre 2026
Nous vous attendons nombreux pour cette première édition de la Rando’Soupe !   .

Salle des fêtes Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 04 19 06 11 

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English : Rando’soupe

L’événement Rando’soupe Bosville a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre