Rando’train Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc

Rando’train Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc dimanche 10 août 2025.

Rando’train

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 10:30:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Embarquez à bord de la Suzanne et vivez un voyage à travers le temps, l’histoire et la nature.

La Suzanne vous conduira jusqu’à la baraque Adrian, où vous découvrirez son histoire et vous prendrez une pause pour le déjeuner pique-nique tiré du sac ou fourni (en option 12 €/personne, réservable à l’avance). Pour le retour à pied, accompagné d’un guide nature de Meuse Nature Environnement, vous partirez pour une découverte du milieu forestier dans la verdoyante forêt de Massonges.

Accessible à toute la famille Chaussures fermées indispensables vêtement de pluie ou casquette recommandés selon la météo.

Inscriptions obligatoires.Tout public

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

English :

Come aboard the Suzanne and experience a journey through time, history and nature.

The Suzanne will take you to the Adrian hut, where you will learn about its history and pause for a picnic lunch (optional 12 ?/person, bookable in advance). For the return walk, accompanied by a nature guide from Meuse Nature Environnement, you’ll set off to discover the forest environment in the verdant Massonges forest.

Accessible to the whole family Closed shoes essential ? rainwear or cap recommended, weather permitting.

Registration required.

German :

Gehen Sie an Bord der Suzanne und erleben Sie eine Reise durch die Zeit, die Geschichte und die Natur.

Die Suzanne fährt Sie bis zur Baraque Adrian, wo Sie ihre Geschichte kennenlernen und eine Pause für ein Picknick machen, das aus dem Rucksack gezogen oder bereitgestellt wird (optional 12 ?/Person, im Voraus buchbar). Auf dem Rückweg wandern Sie in Begleitung eines Naturführers von Meuse Nature Environnement durch den grünen Wald von Massonges.

Für die ganze Familie geeignet Geschlossene Schuhe sind unerlässlich ? Regenkleidung oder Mütze je nach Wetterlage empfohlen.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Salite a bordo della Suzanne e vivete un viaggio nel tempo, nella storia e nella natura.

La Suzanne vi condurrà fino alla capanna Adrian, dove conoscerete la sua storia e farete una pausa per un pranzo al sacco (facoltativo: € 12/persona, prenotabile in anticipo). Al ritorno, accompagnati da una guida naturalistica di Meuse Nature Environnement, partirete alla scoperta dell’ambiente forestale nella verdeggiante foresta di Massonges.

Accessibile a tutta la famiglia Indispensabili scarpe chiuse; consigliato abbigliamento da pioggia o berretto, a seconda del tempo.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Suba a bordo del Suzanne y experimente un viaje a través del tiempo, la historia y la naturaleza.

La Suzanne le llevará hasta la cabaña Adrian, donde conocerá su historia y hará una pausa para almorzar al aire libre (opcional: 12 euros/persona, reserva previa). A la vuelta, acompañado por un guía naturalista de Meuse Nature Environnement, saldrá a descubrir el entorno forestal del verde bosque de Massonges.

Accesible a toda la familia Imprescindible calzado cerrado Se recomienda llevar ropa de lluvia o gorra, según el tiempo.

Inscripción obligatoria.

