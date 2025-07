Rando’Trott Cloyes-les-Trois-Rivières

Rando’Trott Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 13 juillet 2025.

Rando’Trott

Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 11:00:00

2025-07-13

Balade accompagnée en trottinette électrique tout terrain pour arpenter les petites routes et chemins bucoliques de Cloyes-les-Trois-Rivières.

A partir 14 ans et jusqu’au 95 kg.

Nombre de places limité, prévoir un chèque de caution. 30 .

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Accompanied ride on an all-terrain electric scooter along the narrow country roads and lanes of Cloyes-les-Trois-Rivières.

German :

Begleiteter Ausflug mit einem geländegängigen Elektroroller, um die kleinen Straßen und bukolischen Wege von Cloyes-les-Trois-Rivières zu durchqueren.

Italiano :

Un giro guidato su uno scooter elettrico fuoristrada lungo le strette strade di campagna e i vicoli di Cloyes-les-Trois-Rivières.

Espanol :

Un paseo guiado en scooter eléctrico todoterreno por las estrechas carreteras rurales y callejuelas de Cloyes-les-Trois-Rivières.

L’événement Rando’Trott Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-07-05 par OT CHATEAUDUN