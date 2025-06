RAND’OUPIA LEVER DU SOLEIL DU SOLSTICE D’ÉTÉ Oupia 21 juin 2025 07:00

Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Rendez-vous pour une nouvelle randonnée 1 dimanche sur 2

pour (re) découvrir les plus beaux sentiers autour d’Oupia

.

Oupia 34210 Hérault Occitanie carreauxsansfrontieres@gmail.com

English :

Rand?Oupia with a walk around the village, organized by Susan Sharratt.

Organized by Carreaux Sans Frontières (annual membership 10 ?). Non-members welcome

German :

Rand?Oupia mit Spaziergang um das Dorf, organisiert von Susan Sharratt.

Wanderung organisiert von Carreaux Sans Frontières (Jahresmitgliedschaft 10 ?). Nicht-Mitglieder sind willkommen

Italiano :

Unisciti a noi per una nuova escursione ogni due domeniche

per (ri)scoprire i sentieri più belli intorno a Oupia

Espanol :

Rand?Oupia con un paseo por el pueblo, organizado por Susan Sharratt.

Paseo organizado por Carreaux Sans Frontières (afiliación anual: 10 euros). Se admiten no socios

