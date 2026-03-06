RANDOUPIA

Oupia Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-03-15 2026-03-29 2026-04-12 2026-04-26 2026-05-10 2026-05-24 2026-06-07 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30 2026-09-13 2026-09-27 2026-10-11 2026-10-25 2026-11-08 2026-11-22 2026-12-06

L’association Carreaux Sans Frontières organise *Rand’Oupia*, une sortie nature ouverte à toutes et tous pour découvrir les sentiers, les paysages et le patrimoine naturel autour d’Oupia. Une randonnée accessible et conviviale, idéale pour profiter du plein air en groupe et partager un moment chaleureux avec les habitants et les amoureux du territoire.

Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 87 carreauxsansfrontieres@gmail.com

English :

RENDEZ VOUS for the 68th Edition of Rand’Oupia

This time the route will be La Serre d’Oupia , Coté Sud

we’ll meet at the church at 9:00 and return around 11:00 we’re in no hurry!

L’événement RANDOUPIA Oupia a été mis à jour le 2026-03-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC