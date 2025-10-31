Rando’Ween 4ème édition Salle Polyvalente Cussac-sur-Loire

Rando’Ween 4ème édition Salle Polyvalente Cussac-sur-Loire vendredi 31 octobre 2025.

Rando’Ween 4ème édition

Salle Polyvalente 7 rue du Theron Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31 20:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Pour cette 4ème édition les jeunes sapeurs pompiers du Brignon-Solignac vous invite à randonner sur le thème d’Halloween sur 2 parcours de 3,5km avec les jongleurs de feu et une nouveauté pour cette année, la présence d’une célébrité auprès des enfants.

English :

For this 4th edition, the young firefighters of Brignon-Solignac invite you to take part in a Halloween-themed walk along 2 3.5km routes, with fire jugglers and a new feature this year: the presence of a celebrity among the children.

German :

Ausgabe lädt Sie die Jugendfeuerwehr von Brignon-Solignac zu einer Wanderung zum Thema Halloween auf zwei 3,5 km langen Strecken mit Feuerjongleuren und einer Neuheit in diesem Jahr, der Anwesenheit eines Prominenten bei den Kindern, ein.

Italiano :

Per questa quarta edizione, i giovani pompieri di Brignon-Solignac vi invitano a partecipare a una passeggiata a tema Halloween lungo 2 percorsi di 3,5 km, con giocolieri del fuoco e una novità di quest’anno: la presenza di una celebrità tra i bambini.

Espanol :

Para esta 4ª edición, los jóvenes bomberos de Brignon-Solignac le invitan a participar en una marcha temática de Halloween a lo largo de 2 recorridos de 3,5 km, con malabaristas del fuego y una novedad este año: la presencia de una celebridad entre los niños.

L’événement Rando’Ween 4ème édition Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay