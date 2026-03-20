Randoween

Place de la République Brillon-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

La Randoween est une randonnée VTT et pédestre se déroulant de nuit. Les différents parcours se déroulent entre chemin et forêt.

Au programme

– 2 parcours VTT de 15 et 25 km

– 2 parcours marché de 10 et 15 km

Et surtout venez déguisés !!!

Et avec une lampe et votre gobelet, c’est mieux pour la planète !

Inscription sur place.Tout public

8 .

Place de la République Brillon-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 6 70 63 13 85 sportsetdecouverte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Randoween is a night-time hiking and mountain biking event. The different routes take place between paths and forests.

On the program:

– 2 mountain bike trails of 15 and 25 km

– 2 market trails of 10 and 15 km

And don’t forget to come in disguise!

And bring a flashlight and your own cup it’s better for the planet!

Registration on site.

L’événement Randoween Brillon-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE