Randoween Brillon-en-Barrois
Randoween Brillon-en-Barrois samedi 31 octobre 2026.
Randoween
Place de la République Brillon-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
La Randoween est une randonnée VTT et pédestre se déroulant de nuit. Les différents parcours se déroulent entre chemin et forêt.
Au programme
– 2 parcours VTT de 15 et 25 km
– 2 parcours marché de 10 et 15 km
Et surtout venez déguisés !!!
Et avec une lampe et votre gobelet, c’est mieux pour la planète !
Inscription sur place.Tout public
8 .
Place de la République Brillon-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 6 70 63 13 85 sportsetdecouverte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Randoween is a night-time hiking and mountain biking event. The different routes take place between paths and forests.
On the program:
– 2 mountain bike trails of 15 and 25 km
– 2 market trails of 10 and 15 km
And don’t forget to come in disguise!
And bring a flashlight and your own cup it’s better for the planet!
Registration on site.
L’événement Randoween Brillon-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE