Randoween – La légende du Bois de la Tour Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier

Randoween – La légende du Bois de la Tour Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier vendredi 31 octobre 2025.

Randoween – La légende du Bois de la Tour Vendredi 31 octobre, 17h00 Centre Socioculturel de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription (obligatoire), ouverte à tous. Prévoir chaussures adaptées et lampe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T17:00 – 2025-10-31T23:30

Fin : 2025-10-31T17:00 – 2025-10-31T23:30

Le Centre socioculturel de Saint-Dizier vous invite à la Randoween – La légende du Bois de la Tour, une marche nocturne immersive de 5 km dans la forêt du Vert-Bois.

Vendredi 31 octobre 2025, dès 17h30, les participants costumés s’élanceront en petits groupes (4 à 10 pers.) pour tenter de lever la malédiction du Bois de la Tour en résolvant des énigmes et en rencontrant des personnages mystérieux : châtelain, châtelaine, jeune fille, berger et diable.

Un stand de maquillage sera proposé dès 17h pour parfaire les déguisements.

Au retour : collation offerte, concours du déguisement le plus effrayant, buvette, petite restauration et marché de producteurs locaux sur le parvis du Centre socioculturel.

Centre Socioculturel de Saint-Dizier 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 79 88 https://csc.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/csc.saintdizier/

Marche nocturne de 5 km dans la forêt du Vert-Bois à Saint-Dizier, avec animations, maquillage, concours de déguisement, buvette et marché de producteurs.