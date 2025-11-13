# RANDSTAD INHOUSE pour CERELIA Agence ARRAS Arras
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-13T07:30:00 – 2025-11-13T11:00:00
Fin : 2025-11-13T07:30:00 – 2025-11-13T11:00:00
L’agence intérim RANDSTAD INHOUSE sera présente à l’agence FRANCE TRAVAIL d’Arras afin de recruter pour son client CERELIA située à St Laurent Blangy : • Des AGENTS DE PRODUCTION • Des CONDUCTEURS DE LIGNE • Des CARISTES Caces 1B, 3 et 5 L’entreprise fonctionne en 3X8 : 05H-13H / 13H-21H / 21H-05H Missions renouvelables dans la limite de 18 mois avec CDI intérimaire ou CDI entreprise possibles à l’issue. Une expérience de 6 mois en industrie est demandée. (Critère incontournable)
Agence ARRAS 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
