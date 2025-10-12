Randuro Saint Michéloise Bellefont-La Rauze
Randuro Saint Michéloise Bellefont-La Rauze dimanche 12 octobre 2025.
Randuro Saint Michéloise
Salle des fêtes de Cours Bellefont-La Rauze Lot
Organisé par Cours VTT.
La Randuro originelle & originale Lotoise !
Mode randuro entre amis pour un cumul de singles et spéciales uniques
Mode randuro entre amis pour un cumul de singles et spéciales uniques. L’essence même du VTT, polyvalence exigée.
Ambiance, partage & pilotage garantis.
Aussi bon à la pédale qu’en descente, votre Graal est là. .
Salle des fêtes de Cours Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie cours.vtt@gmail.com
English :
Organized by Cours VTT.
The original Loto Randuro!
Randuro mode with friends for an accumulation of unique singles and special stages
German :
Organisiert von Cours VTT.
Der ursprüngliche und originale Randuro aus Lotoise!
Randuro-Modus unter Freunden für eine Kumulation von einzigartigen Singles und Sonderprüfungen
Italiano :
Organizzata da Cours VTT.
L’originale Loto Randuro!
Modalità Randuro con gli amici per un accumulo di singoli unici e prove speciali
Espanol :
Organizado por Cours VTT.
¡El Loto Randuro original!
Modo Randuro con amigos para una acumulación de singles únicos y etapas especiales
L’événement Randuro Saint Michéloise Bellefont-La Rauze a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot