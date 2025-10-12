Randuro Saint Michéloise Bellefont-La Rauze

Organisé par Cours VTT.

La Randuro originelle & originale Lotoise !

Mode randuro entre amis pour un cumul de singles et spéciales uniques. L’essence même du VTT, polyvalence exigée.

Ambiance, partage & pilotage garantis.

Aussi bon à la pédale qu’en descente, votre Graal est là. .

Salle des fêtes de Cours Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie cours.vtt@gmail.com

English :

Organized by Cours VTT.

The original Loto Randuro!

Randuro mode with friends for an accumulation of unique singles and special stages

German :

Organisiert von Cours VTT.

Der ursprüngliche und originale Randuro aus Lotoise!

Randuro-Modus unter Freunden für eine Kumulation von einzigartigen Singles und Sonderprüfungen

Italiano :

Organizzata da Cours VTT.

L’originale Loto Randuro!

Modalità Randuro con gli amici per un accumulo di singoli unici e prove speciali

Espanol :

Organizado por Cours VTT.

¡El Loto Randuro original!

Modo Randuro con amigos para una acumulación de singles únicos y etapas especiales

