Randuro Trophée de Bretagne Enduro Rue du Stade Querrien

Début : 2026-03-07 08:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-07

Le West Gravi’Team organise son 1er randuro à QUERRIEN (29)

Evènement sportif et convivial, même format qu’un enduro, mais non chronométré

Possibilité de rouler 1 ou 2 jours (7 et 8 mars 2026)

Ouvert aux VTTAE

30kms 1000D+

Café au départ

Ravitaillement

Bière/Soft + sandwich à l’arrivée

Restauration Buvette Nettoyage VTT

Accueil à partir de 9h30 (samedi) et 7h30 (dimanche)

Départ libre à partir de 10h (samedi) et 8h (dimanche)

Obligation de suivre le tracé des spéciales dans l’ordre

Le West Gravi Team, trois associations de la Commune de Querrien, et plusieurs enduristes locaux, organisent une épreuve Randuro

Les inscriptions se feront sur place, au tarif de 15€ par jour comprenant un sandwich, une bière, le ravito, podiums humoristiques, l’assurance de l’épreuve (vous devez posséder votre propre assurance ainsi que votre casque, et équipement de protection).

Le samedi, il y a possibilité d’être dans un groupe, guidé, encadré et conseillé bénévolement par un des pilotes du West Gravi Team.

Le tracé est une boucle à effectuer 1 fois en entier dans l’ordre indiqué par le balisage.

Après avoir parcouru cette boucle intégralement, chacun pourra en faire une autre, en repartant obligatoirement du Boulodrome.

L’épreuve est ouverte aux VTT à moteur électriques le samedi et dimanche.

Les départ des VTTAE et musculaire ce feront le samedi de 10h à 14h et le dimanche de 8h .

Rue du Stade Boulodrome Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 09 88 40 82

