Randy Feltface à l’Alhambra, l’événement Stand Up L’Alhambra Paris

Le public parisien s’apprête à accueillir l’un des artistes les plus singuliers et irrésistibles de la scène internationale : Randy Feltface, la marionnette violette la plus volubile et philosophe du stand‑up contemporain. Il sera sur la scène de l’Alhambra, à Paris, le 7 février 2026, pour un spectacle entièrement en anglais, fidèle à son humour décalé, rapide et délicieusement existentiel.

Révélé en Australie avant de conquérir les festivals du monde entier – d’Édimbourg à Montréal en passant par les États‑Unis – Randy s’est imposé comme une figure incontournable du stand‑up moderne. Son style unique mêle réflexions absurdes, confessions improbables, digressions philosophiques et un sens du rythme comique qui n’appartient qu’à lui. Derrière son apparence en mousse se cache un véritable performeur, capable de passer de l’hilarité pure à des moments de vulnérabilité inattendus, toujours avec une précision d’écriture remarquable.

Le prodige australien Randy Feltface investit l’Alhambra en 2026



Le paysage de l’humour international s’apprête à faire vibrer les murs de l’Alhambra à Paris. Le samedi 7 février 2026, le public parisien aura le privilège (et la surprise) de retrouver sur scène l’une des figures les plus fascinantes et déroutantes du stand-up anglophone : Randy Feltface.

Le samedi 07 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

à partir de 30 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T20:00:00+02:00_2026-02-07T23:00:00+02:00

L’Alhambra 21 Rue Yves Toudic 75010 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/randy-feltface-paris-2026-02-07



Afficher la carte du lieu L’Alhambra et trouvez le meilleur itinéraire

