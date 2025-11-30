Rania Debs et Etienne Goepp (piano à 4 mains) Église Saint-Merry Paris

Rania Debs

Diplômée du Conservatoire National de Beyrouth, du Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt, en piano, analyse et musique de chambre, est également titulaire d’un master en pianoforte au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle a ainsi travaillé entre autres avec Abdelhak El Masri, Paul-André Gaye, Alexeï Lubimov, Claire Chevallier. Après une carrière en duo piano-guitare avec Antonio Fruscella, elle joue depuis quelques années avec Etienne Goepp.

Etienne GOEPP

Formé au conservatoire de Valenciennes, puis à l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot, et enfin au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, puis auprès de grands maîtres, comme Raymond Trouard, Yvonne Loriod-Messiaen ou Michel Béroff.

Soliste, chambriste, accompagnateur (diplômé du CNSMDP dans la classe d’Anne Grappotte), il travaille régulièrement avec les chanteurs.

Activité : concertos 3 et 4 de Beethoven, Konzertstück de Weber, récitals en solo, CD Joachim Raff, spectacles (« Etats Dame » au festival Off Avignon 2024), conférences-concerts.

Rania et Etienne sont collègues au conservatoire de Melun (Seine et Marne) et se sont déjà produits en région parisienne (Théâtre de l’Île St Louis, Musée de la Gendarmerie).

Le piano à 4 mains, du 18ème au 21ème siècle, à travers un programme franco-libanais.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-30-novembre-2025-rania-debs-et-etienne-goepp-piano-%C3%A0-4-mains +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/885759103774366?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/885759103774366?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D