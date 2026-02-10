Ranzay – Animation en pied d’immeuble avec PaQ’la Lune Square du Ranzay Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 16:30 – 17:45

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Tous les jeudis l’équipe de PaQ’la Lune vous donne rendez-vous dans le hall du 6 rue Hermann Geiger au Ranzay de 16h30 à 17h45 pour des animations en pied d’immeuble gratuites et tout public.En mars, deux événements importants vont animer la ville de Nantes :- Les éléctions municipales : les adultes vont voter pour le/la futur(e) maire de Nantes !- Les semaines d’éducation contre le racisme et toutes les formes de discriminations (SECD) : pour que chacun et chacune ait les mêmes droits !Toutes les semaines, dans les halls d’immeuble, viens découvrir ces thématiques avec PaQ’la Lune et deviens incollable sur le vote et l’égalité fille-garçon !Au programme : des jeux, des activités manuelles et un salon de lecture. Rendez-vous les :- jeudi 12 mars- jeudi 19 mars- jeudi 26 mars- jeudi 2 avril- jeudi 9 avril

Square du Ranzay Nantes Erdre Nantes 44300

09 51 33 63 79



