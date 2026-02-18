Raoul Eden x Nero Kane

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Raoul Eden guitare 12 cordesNero Kane (Italie), Samantha Stella guitare, synthétiseur, voix

Raoul Eden développe une approche singulière de la guitare acoustique 12 cordes; il s’éloigne autant qu’il s’apparente aux maîtres de l’american primitive, John Fahey en tête, pour exercer un picking désordonné et occulte qui l’apparente plus à Donald Miller et au Robbie Basho des marges.

Les tapis de structures répétitives et extatiques côtoient des mélodies éphémères et lumineuses qui se tordent en formes intenses et lunaires.

Nero Kane regroupe l’auteur-compositeur et musicien italien Marco Mezzadri et l’artiste visuelle et interprète Samantha Stella. Ils proposent un univers musical singulier souvent décrit comme du psych dark folk ou du desert sound européen, mêlant des racines folk et blues à une esthétique gothique et spirituelle.Adultes

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Raoul Eden: 12-string guitarNero Kane (Italy), Samantha Stella: guitar, synthesizer, vocals

Raoul Eden is developing a singular approach to the 12-string acoustic guitar; he’s as far removed from the masters of the American primitive, John Fahey in particular, as he is from them, to exercise a disordered, occult picking style more akin to Donald Miller and the Robbie Basho of the margins.

Carpets of repetitive, ecstatic structures sit alongside ephemeral, luminous melodies that twist into intense, lunar shapes.

Nero Kane brings together Italian songwriter and musician Marco Mezzadri and visual artist and performer Samantha Stella. They offer a singular musical universe often described as European psych dark folk or desert sound , blending folk and blues roots with a gothic and spiritual aesthetic.

L’événement Raoul Eden x Nero Kane Metz a été mis à jour le 2026-02-18 par AGENCE INSPIRE METZ