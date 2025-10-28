Raoul Lala Opération CCR Centre de Conservation et de Ressources du Mucem Marseille 3e Arrondissement

Raoul Lala Opération CCR Centre de Conservation et de Ressources du Mucem Marseille 3e Arrondissement mardi 28 octobre 2025.

Raoul Lala Opération CCR

Mardi 28 octobre 2025 à partir de 10h. Centre de Conservation et de Ressources du Mucem 1 Rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Visite guidée avec tablette à partir de 7 ans

Raoul Lala Opération CCREnfants

Le Mucem et les marionnettes, c’est une longue histoire d’amour et de collections !



Guidés par une application ludique, les enfants sont invités à partir à la recherche de Raoul Lala la plus célèbre des marionnettes marseillaises à travers les recoins les plus secrets des réserves du Centre de Centre de Conservation et de Ressources (CCR) de la Belle de Mai. Il parait même que de curieuses marionnettes sortiront de leur réserver pour l’occasion…



Conception et production LE M@RIOLAB .

Centre de Conservation et de Ressources du Mucem 1 Rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

Guided tour with tablet for ages 7 and up

Raoul Lala: Operation CCR

German :

Führung mit Tablet ab 7 Jahren

Raoul Lala: Operation GFS

Italiano :

Visita guidata con tablet per bambini dai 7 anni in su

Raoul Lala: Operazione CCR

Espanol :

Visita guiada con tablet para niños a partir de 7 años

Raoul Lala: Operación RCC

L’événement Raoul Lala Opération CCR Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille