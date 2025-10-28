Raoul Lala Opération CCR Centre de Conservation et de Ressources du Mucem Marseille 3e Arrondissement
Le Mucem et les marionnettes, c’est une longue histoire d’amour et de collections !
Guidés par une application ludique, les enfants sont invités à partir à la recherche de Raoul Lala la plus célèbre des marionnettes marseillaises à travers les recoins les plus secrets des réserves du Centre de Centre de Conservation et de Ressources (CCR) de la Belle de Mai. Il parait même que de curieuses marionnettes sortiront de leur réserver pour l’occasion…
Conception et production LE M@RIOLAB .
English :
Guided tour with tablet for ages 7 and up
Raoul Lala: Operation CCR
German :
Führung mit Tablet ab 7 Jahren
Raoul Lala: Operation GFS
Italiano :
Visita guidata con tablet per bambini dai 7 anni in su
Raoul Lala: Operazione CCR
Espanol :
Visita guiada con tablet para niños a partir de 7 años
Raoul Lala: Operación RCC
