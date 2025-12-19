Rap Hip Hop Davodka + Triptik Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Rap Hip Hop Davodka + Triptik

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

21h.Tout public

Après avoir œuvré au sein de différents collectifs, le rappeur Davodka célèbre ses dix ans de carrière en solo avec son album Héritage .

Davodka est connu pour ses mots incisifs et la vitesse de son flow qui font de lui l’un des fers de lance des lyricistes.

Triptik trio composé de Dabaaz et Greg Frite au microphone et du beatmaker Drixxxé. Triptik s’impose comme un des groupes majeurs de la scène rap underground française. .

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rap Hip Hop Davodka + Triptik

L’événement Rap Hip Hop Davodka + Triptik Vitry-le-François a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne