Rap Hip Hop Davodka + Triptik Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Début : 2026-01-17 21:00:00
21h.Tout public
Après avoir œuvré au sein de différents collectifs, le rappeur Davodka célèbre ses dix ans de carrière en solo avec son album Héritage .
Davodka est connu pour ses mots incisifs et la vitesse de son flow qui font de lui l’un des fers de lance des lyricistes.
Triptik trio composé de Dabaaz et Greg Frite au microphone et du beatmaker Drixxxé. Triptik s’impose comme un des groupes majeurs de la scène rap underground française. .
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10
