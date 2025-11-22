Rap Open Mic #10 Charleville-Mézières

Rap Open Mic #10

Dans le cadre du festival Urban Tracks, la MJC Calonne organisera la 10ème édition de ce tremplin devenu propulseur de talents sur la scène rap ardennaise !En effet, depuis sa création, les artistes se sont succédés sur scène, assez régulièrement, jusqu’à acquérir une certaine expérience. Une scène destinée à tous les rappeurs du territoire qui a vu émerger des artistes comme M.Ö.S,RC, Jeri, PacPac, Jibton… lauréats après avoir bénéficié d’un accompagnement artistique et joué en première partie d’une tête d’affiche. Qui leur succédera ? Place à la jeune génération qui cherche à jouer sur leurs premières scènes !Billetterie

88, rue Albert Poulain Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

As part of the Urban Tracks festival, MJC Calonne will be organizing the 10th edition of this springboard, which has become a major source of talent on the Ardennes rap scene! Since its inception, artists have taken to the stage on a fairly regular basis, building up a certain amount of experience. This stage is open to all local rappers, and has seen the emergence of artists such as M.Ö.S, RC, Jeri, PacPac, Jibton, etc., all of whom received artistic support and went on to support a headliner. Who will succeed them? Make way for the younger generation who are looking to play on their first stages!

Im Rahmen des Festivals Urban Tracks organisiert das MJC Calonne die 10. Ausgabe dieses Sprungbretts, das sich zu einem Talentförderer in der Rap-Szene der Ardennen entwickelt hat, denn seit seiner Gründung sind die Künstler regelmäßig auf der Bühne aufgetreten, bis sie eine gewisse Erfahrung gesammelt haben. Diese Bühne ist für alle Rapper der Region gedacht und hat Künstler wie M.Ö.S,RC, Jeri, PacPac, Jibton usw. hervorgebracht, die nach einer künstlerischen Begleitung und einem Auftritt als Vorgruppe eines Headliners den Preis erhalten haben. Wer wird ihr Nachfolger? Platz für die junge Generation, die auf ihren ersten Bühnen spielen will!Tickets

Nell’ambito del festival Urban Tracks, MJC Calonne organizza la decima edizione di questo trampolino di lancio per i talenti della scena rap delle Ardenne. Fin dall’inizio, gli artisti si sono esibiti sul palco con una certa regolarità, accumulando una certa esperienza. Questo palco, aperto a tutti i rapper locali, ha visto emergere artisti come M.Ö.S, RC, Jeri, PacPac, Jibton, ecc. che hanno ricevuto un sostegno artistico e sono andati a sostenere un headliner. Chi li succederà? Largo alle nuove generazioni che vogliono esibirsi sui loro primi palchi!

En el marco del festival Urban Tracks, MJC Calonne organiza la 10ª edición de este trampolín de talentos de la escena del rap de las Ardenas. Desde su creación, los artistas han subido al escenario con bastante regularidad, acumulando cierta experiencia. Este escenario, abierto a todos los raperos locales, ha visto surgir a artistas como M.Ö.S, RC, Jeri, PacPac, Jibton, etc., todos los cuales recibieron apoyo artístico y pasaron a apoyar a un cabeza de cartel. ¿Quién les sucederá? Dejemos paso a las nuevas generaciones que quieren tocar en sus primeros escenarios

