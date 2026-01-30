Rap Québécois avec Jean More Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Le rap québécois et son épicentre, Montréal, contiennent au coeur de leur histoire la même question : le choix de la langue. Si, dans les années 1990, les premiers grands vendeurs Dubmatique avaient opté, sur leur premier album La force de comprendre, pour un français calqué sur les enregistrements d’IAM, chez leurs héritiers des années 2010 (Dead Obies, Loud Lary Ajust), on ne choisit plus. On rappe et on écrit à l’image de l’identité montréalaise, en français et en anglais, en changeant parfois de langue en cours de phrase. Ainsi, le rap queb’ façonne son propre style, évidemment plus américain que n’importe quel projet né dans l’Hexagone, et avec une science du beatmaking à part.

Montréal, c’est la cadence de flow des battles de rap que l’on retrouve chez les Rap Contenders au début des années 2010. C’est aussi la ville de la beat scene, de Kaytranada, et d’artisans de studio que le monde convoite, comme Freakey!, entendu chez Hamza, Alpha Wann, PLK ou Don Toliver. C’est une ville dans laquelle le rap continue de muter, qu’il soit porté par Enima, Mike Shabb, ou Kinji00, qui articule son dernier album autour d’un discours de l’ancien premier ministre Jacques Parizeau, figure de la lutte pour la souveraineté du Québec.

Dans le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous reviendrons sur l’histoire du rap queb’ avec Jean Morel, fondateur du média spécialiste du rap francophone Grünt.

C’EST QUOI LE CLUB D’ÉCOUTE DE COMMUNALE SAINT-OUEN ?

Alors que l’offre musicale proposée par les plateformes de streaming ne cesse de grandir, l’auditoire se perd dans des méandres sonores sans avoir la possibilité de comprendre ce qui se trame dans les morceaux qui rythment sa vie. Avec le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous donnons des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists.

Organisées dans l’espace club de Communale Saint-Ouen, chaque session est composée d’un temps d’écoute où l’on diffuse une série de morceaux-clefs en les commentant et en s’appuyant sur des images (clips, posts, et photos) d’époque, et se conclut par un DJset hommage au genre représenté.

Le Club d’Écoute de Communale, donne des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists. Un cycle conçu en collaboration avec David Bola (@bolitorride), journaliste indépendant et collaborateur des médias Grünt, Radio Nova, Tsugi et Musique Journal.

Le mercredi 25 février 2026

de 20h00 à 23h30

payant

5€ avec une conso gratuite

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-25T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-26T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-25T20:00:00+02:00_2026-02-25T23:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/amapiano-avec-katia-dansoko-fofana-journaliste-chez-liberation/



