Rap qui parle, théâtre qui chante Lieu-dit La Petite Goublaie Saint-Alban

Saint-Alban

Rap qui parle, théâtre qui chante

Lieu-dit La Petite Goublaie La ferme des Goublayes Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

En partenariat avec l’association Goublayons ferme .

21h Première Vagues

Spectacle de Pagaill

22h Spectacle 13h13, la minute d’après

Spectacle de la Cie Reprise de volée

Encas et boissons en vente sur place .

Lieu-dit La Petite Goublaie La ferme des Goublayes Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 28 13 98

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English :

L’événement Rap qui parle, théâtre qui chante Saint-Alban a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor