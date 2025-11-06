Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rap / Récit Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_clean version) Amiens

Rap / Récit Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_clean version) Amiens jeudi 6 novembre 2025.

Rap Récit Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_clean version)

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 10:00:00
fin : 2025-11-07 11:15:00

Date(s) :
2025-11-06 2025-11-07

Un récit puissant qui résonne en chacun de nous !

Zola… Pas comme Émile !!! est un récit rap, imaginé, écrit et interprété par Forbon N’Zakimuena, qui aborde la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers.

Zola… Pas comme Émile !!! entre en résonance avec le parcours de naturalisation de Forbon et s’appuie également sur des collectes de paroles menées en lycées, centres sociaux et culturels et en milieux carcéraux, auprès de personnes ayant vécu cette expérience de naturalisation. Dans cette autofiction, il déroule le fil de son parcours administratif et émotionnel pour récupérer son prénom complet suite à sa demande de naturalisation. Après Tu Mues, Tu Meurs ! (?)!, Forbon affirme son profond désir de s’adresser au public adolescent à l’heure où leur désintérêt pour la politique française est nombreux, profond et manifeste.

Distribution

Conception artistique, récit et interprétation Forbon N’Zakimuena

Accompagnement à l’écriture Rachid Akbal

Co-mise en scène & dramaturgie Pauline Fontaine

En partenariat avec Maison du Théâtre Amiens

À partir de 13 ans

Durée 1h15
Un récit puissant qui résonne en chacun de nous !

Zola… Pas comme Émile !!! est un récit rap, imaginé, écrit et interprété par Forbon N’Zakimuena, qui aborde la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers.

Zola… Pas comme Émile !!! entre en résonance avec le parcours de naturalisation de Forbon et s’appuie également sur des collectes de paroles menées en lycées, centres sociaux et culturels et en milieux carcéraux, auprès de personnes ayant vécu cette expérience de naturalisation. Dans cette autofiction, il déroule le fil de son parcours administratif et émotionnel pour récupérer son prénom complet suite à sa demande de naturalisation. Après Tu Mues, Tu Meurs ! (?)!, Forbon affirme son profond désir de s’adresser au public adolescent à l’heure où leur désintérêt pour la politique française est nombreux, profond et manifeste.

Distribution

Conception artistique, récit et interprétation Forbon N’Zakimuena

Accompagnement à l’écriture Rachid Akbal

Co-mise en scène & dramaturgie Pauline Fontaine

En partenariat avec Maison du Théâtre Amiens

À partir de 13 ans

Durée 1h15   .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00  safran@amiens-metropole.com

English :

A powerful story that resonates with us all!

Zola… Pas comme Émile !!! is a rap story imagined, written and performed by Forbon N’Zakimuena, which deals with the naturalization and francization of the first names of children born in France to foreign parents.

Zola… Pas comme Émile !!! resonates with Forbon’s naturalization process, and is also based on interviews with people who have gone through the naturalization process in high schools, social and cultural centers and prisons. In this autofiction, he unravels the story of his administrative and emotional journey to recover his full first name following his application for naturalization. After Tu Mues, Tu Meurs! (?)! Forbon affirms his profound desire to address the teenage public at a time when their disinterest in French politics is many, deep and obvious.

Cast and crew

Artistic conception, narration and interpretation Forbon N’Zakimuena

Writing accompaniment Rachid Akbal

Co-direction & dramaturgy Pauline Fontaine

In partnership with Maison du Théâtre Amiens

Ages 13 and up

Running time: 1h15

German :

Eine kraftvolle Erzählung, die in jedem von uns nachhallt!

Zola… Pas comme Émile !!! ist eine Erzählung Rap, die von Forbon N’Zakimuena erdacht, geschrieben und vorgetragen wird und die Thematik der Einbürgerung und Französisierung der Vornamen von in Frankreich geborenen Kindern ausländischer Eltern aufgreift.

Zola … Pas comme Émile !!! steht in Resonanz mit Forbons Einbürgerungsgeschichte und stützt sich auch auf die Sammlung von Gesprächen, die in Gymnasien, Sozial- und Kulturzentren und im Strafvollzug mit Personen geführt wurden, die diese Einbürgerungserfahrung gemacht haben. In dieser Autofiktion rollt er den Faden seines administrativen und emotionalen Weges auf, um nach seinem Einbürgerungsantrag seinen vollständigen Vornamen wiederzuerlangen. Nach Tu Mues, Tu Meurs! (?)! bekräftigt Forbon seinen tiefen Wunsch, sich an ein jugendliches Publikum zu wenden, da dessen Desinteresse an der französischen Politik zahlreich, tief und offensichtlich ist.

Vertrieb

Künstlerische Konzeption, Erzählung und Interpretation Forbon N’Zakimuena

Schreibbegleitung Rachid Akbal

Co-Regie & Dramaturgie Pauline Fontaine

In Partnerschaft mit Maison du Théâtre Amiens

Ab 13 Jahren

Dauer: 1h15

Italiano :

Una storia potente che risuona con tutti noi!

Zola… Pas comme Émile !!! è una storia rap immaginata, scritta e interpretata da Forbon N’Zakimuena, che affronta il tema della naturalizzazione e della francesizzazione dei nomi dei bambini nati in Francia da genitori stranieri.

Zola… Pas comme Émile !!! è in risonanza con il processo di naturalizzazione di Forbon e si basa anche su interviste a persone che hanno affrontato il processo di naturalizzazione nelle scuole secondarie, nei centri sociali e culturali e nelle carceri. In questa autobiografia, Forbon segue il percorso amministrativo ed emotivo che lo ha portato a recuperare il suo nome completo dopo la domanda di naturalizzazione. Dopo Tu Mues, Tu Meurs! (Forbon afferma il suo profondo desiderio di rivolgersi al pubblico degli adolescenti in un momento in cui il loro disinteresse per la politica francese è numeroso, profondo ed evidente.

Cast e troupe

Ideazione artistica, narrazione e interpretazione Forbon N’Zakimuena

Accompagnamento alla scrittura Rachid Akbal

Co-regia e drammaturgia Pauline Fontaine

In collaborazione con Maison du Théâtre Amiens

Da 13 anni

Durata: 1 ora e 15 minuti

Espanol :

Una historia poderosa que resuena en todos nosotros

Zola… Pas comme Émile !!! es una historia de rap imaginada, escrita e interpretada por Forbon N’Zakimuena, que aborda la cuestión de la naturalización y la francistización de los nombres de pila de los niños nacidos en Francia de padres extranjeros.

Zola… Pas comme Émile !!! resuena en el proceso de naturalización de Forbon, y también se basa en entrevistas con personas que han pasado por el proceso de naturalización en institutos, centros sociales y culturales y prisiones. En esta autobiografía, recorre el camino administrativo y emocional que siguió para recuperar su nombre de pila completo tras su solicitud de naturalización. ¡Después de Tu Mues, Tu Meurs! (?)!, Forbon afirma su profundo deseo de dirigirse al público adolescente en un momento en que su desinterés por la política francesa es numeroso, profundo y evidente.

Reparto y equipo

Concepción artística, narración e interpretación Forbon N’Zakimuena

Acompañamiento de la escritura Rachid Akbal

Codirección y dramaturgia Pauline Fontaine

En colaboración con Maison du Théâtre Amiens

A partir de 13 años

Duración: 1 hora 15 minutos

L’événement Rap Récit Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_clean version) Amiens a été mis à jour le 2022-10-04 par OT D’AMIENS