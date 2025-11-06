Rap / Récit Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_clean version) Amiens
Rap / Récit Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_clean version) Amiens jeudi 6 novembre 2025.
Rap Récit Zola… Pas comme Émile !!! (Face A_clean version)
3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme
Un récit puissant qui résonne en chacun de nous !
Zola… Pas comme Émile !!! est un récit rap, imaginé, écrit et interprété par Forbon N’Zakimuena, qui aborde la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers.
Zola… Pas comme Émile !!! entre en résonance avec le parcours de naturalisation de Forbon et s’appuie également sur des collectes de paroles menées en lycées, centres sociaux et culturels et en milieux carcéraux, auprès de personnes ayant vécu cette expérience de naturalisation. Dans cette autofiction, il déroule le fil de son parcours administratif et émotionnel pour récupérer son prénom complet suite à sa demande de naturalisation. Après Tu Mues, Tu Meurs ! (?)!, Forbon affirme son profond désir de s’adresser au public adolescent à l’heure où leur désintérêt pour la politique française est nombreux, profond et manifeste.
Distribution
Conception artistique, récit et interprétation Forbon N’Zakimuena
Accompagnement à l’écriture Rachid Akbal
Co-mise en scène & dramaturgie Pauline Fontaine
En partenariat avec Maison du Théâtre Amiens
À partir de 13 ans
Durée 1h15
3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00 safran@amiens-metropole.com
English :
A powerful story that resonates with us all!
Zola… Pas comme Émile !!! is a rap story imagined, written and performed by Forbon N’Zakimuena, which deals with the naturalization and francization of the first names of children born in France to foreign parents.
Zola… Pas comme Émile !!! resonates with Forbon’s naturalization process, and is also based on interviews with people who have gone through the naturalization process in high schools, social and cultural centers and prisons. In this autofiction, he unravels the story of his administrative and emotional journey to recover his full first name following his application for naturalization. After Tu Mues, Tu Meurs! (?)! Forbon affirms his profound desire to address the teenage public at a time when their disinterest in French politics is many, deep and obvious.
Cast and crew
Artistic conception, narration and interpretation Forbon N’Zakimuena
Writing accompaniment Rachid Akbal
Co-direction & dramaturgy Pauline Fontaine
In partnership with Maison du Théâtre Amiens
Ages 13 and up
Running time: 1h15
German :
Eine kraftvolle Erzählung, die in jedem von uns nachhallt!
Zola… Pas comme Émile !!! ist eine Erzählung Rap, die von Forbon N’Zakimuena erdacht, geschrieben und vorgetragen wird und die Thematik der Einbürgerung und Französisierung der Vornamen von in Frankreich geborenen Kindern ausländischer Eltern aufgreift.
Zola … Pas comme Émile !!! steht in Resonanz mit Forbons Einbürgerungsgeschichte und stützt sich auch auf die Sammlung von Gesprächen, die in Gymnasien, Sozial- und Kulturzentren und im Strafvollzug mit Personen geführt wurden, die diese Einbürgerungserfahrung gemacht haben. In dieser Autofiktion rollt er den Faden seines administrativen und emotionalen Weges auf, um nach seinem Einbürgerungsantrag seinen vollständigen Vornamen wiederzuerlangen. Nach Tu Mues, Tu Meurs! (?)! bekräftigt Forbon seinen tiefen Wunsch, sich an ein jugendliches Publikum zu wenden, da dessen Desinteresse an der französischen Politik zahlreich, tief und offensichtlich ist.
Vertrieb
Künstlerische Konzeption, Erzählung und Interpretation Forbon N’Zakimuena
Schreibbegleitung Rachid Akbal
Co-Regie & Dramaturgie Pauline Fontaine
In Partnerschaft mit Maison du Théâtre Amiens
Ab 13 Jahren
Dauer: 1h15
Italiano :
Una storia potente che risuona con tutti noi!
Zola… Pas comme Émile !!! è una storia rap immaginata, scritta e interpretata da Forbon N’Zakimuena, che affronta il tema della naturalizzazione e della francesizzazione dei nomi dei bambini nati in Francia da genitori stranieri.
Zola… Pas comme Émile !!! è in risonanza con il processo di naturalizzazione di Forbon e si basa anche su interviste a persone che hanno affrontato il processo di naturalizzazione nelle scuole secondarie, nei centri sociali e culturali e nelle carceri. In questa autobiografia, Forbon segue il percorso amministrativo ed emotivo che lo ha portato a recuperare il suo nome completo dopo la domanda di naturalizzazione. Dopo Tu Mues, Tu Meurs! (Forbon afferma il suo profondo desiderio di rivolgersi al pubblico degli adolescenti in un momento in cui il loro disinteresse per la politica francese è numeroso, profondo ed evidente.
Cast e troupe
Ideazione artistica, narrazione e interpretazione Forbon N’Zakimuena
Accompagnamento alla scrittura Rachid Akbal
Co-regia e drammaturgia Pauline Fontaine
In collaborazione con Maison du Théâtre Amiens
Da 13 anni
Durata: 1 ora e 15 minuti
Espanol :
Una historia poderosa que resuena en todos nosotros
Zola… Pas comme Émile !!! es una historia de rap imaginada, escrita e interpretada por Forbon N’Zakimuena, que aborda la cuestión de la naturalización y la francistización de los nombres de pila de los niños nacidos en Francia de padres extranjeros.
Zola… Pas comme Émile !!! resuena en el proceso de naturalización de Forbon, y también se basa en entrevistas con personas que han pasado por el proceso de naturalización en institutos, centros sociales y culturales y prisiones. En esta autobiografía, recorre el camino administrativo y emocional que siguió para recuperar su nombre de pila completo tras su solicitud de naturalización. ¡Después de Tu Mues, Tu Meurs! (?)!, Forbon afirma su profundo deseo de dirigirse al público adolescente en un momento en que su desinterés por la política francesa es numeroso, profundo y evidente.
Reparto y equipo
Concepción artística, narración e interpretación Forbon N’Zakimuena
Acompañamiento de la escritura Rachid Akbal
Codirección y dramaturgia Pauline Fontaine
En colaboración con Maison du Théâtre Amiens
A partir de 13 años
Duración: 1 hora 15 minutos
