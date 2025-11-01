Rap2Days Mairo + 1ère partie Lons-le-Saunier

Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-11-01 20:30:00

Talent brut, maître des mots et punchlines mémorables, Mairo est un artiste au flow percutant qui mêle habilement rap, électro et influences urbaines. Il explore des thèmes personnels et sociaux, créant un univers brut et authentique. Son style unique, énergique et sans compromis, s’impose comme une véritable décharge d’émotions visant à toucher les âmes et à bousculer les consciences. À la croisée des genres, Mairo est un créateur d’ambiances, prêt à conquérir la scène avec sa touche inimitable !

A écouter : https://www.youtube.com/watch?v=Tiz5kHVqIfE

Tarifs : 30 € (normal) / 28 € (réduit) / Gratuit (abonné) .

Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

