Informations pratiques

Loches

rapaces

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Partez à la rencontre des rapaces, ces animaux fascinants qu’on a peu l’occasion d’observer de près. Amandine, accompagnée de ces oiseaux, vous présentera leur mode de vie, leur alimentation, leurs caractéristiques, leur rôle dans les écosystèmes et répondra à toutes vos questions.

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24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

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English :

Come meet the birds of prey—these fascinating animals that we rarely have the chance to observe up close. Amandine, accompanied by these birds, will introduce you to their way of life, their diet, their characteristics, and their role in ecosystems, and will answer all your questions.

L’événement rapaces Loches a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT 37