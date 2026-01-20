Rapaces nocturnes des marais de Gironde Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac

Rapaces nocturnes des marais de Gironde

Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-11

Sortie à la découverte des rapaces nocturnes des marais de Gironde, présentation en salle suivit d’une découverte sur le terrain.

Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr

English :

Outing to discover the nocturnal raptors of the Gironde marshes, with an indoor presentation followed by a field trip.

