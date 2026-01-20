Rapaces nocturnes des marais de Gironde Vitrezay, Échappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
2026-03-27 2026-04-11
Sortie à la découverte des rapaces nocturnes des marais de Gironde, présentation en salle suivit d’une découverte sur le terrain.
Vitrezay, Échappées Nature La Parfaite Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 48 10 biosphere-environnement@orange.fr
English :
Outing to discover the nocturnal raptors of the Gironde marshes, with an indoor presentation followed by a field trip.
