Rapaces Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Rapaces Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour dimanche 20 juillet 2025.

Rapaces

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Synopsis

Tout public

Samuel, journaliste, et Ava, sa fille et stagiaire, couvrent pour leur magazine le meurtre d’une jeune fille attaquée à l’acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l’intérêt de sa fille pour l’affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante, à l’insu de sa rédaction, et découvre des similitudes troublantes avec le meurtre d’une autre femme…

Autres séances le mer 30/07 à 20h30 .

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Rapaces

Samuel, a journalist, and Ava, his daughter and intern, cover the murder of a young girl attacked with acid for their magazine. Struck by the brutality of the murder, as well as his daughter?s interest in the case, Samuel decides to conduct an independent investigation.

German : Rapaces

Der Journalist Samuel und seine Tochter und Praktikantin Ava berichten für ihre Zeitschrift über den Mord an einem jungen Mädchen, das mit Säure angegriffen wurde. Samuel, der von der Brutalität des Mordes und dem Interesse seiner Tochter an dem Fall beeindruckt ist, beschließt, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen.

Italiano :

Samuel, un giornalista, e Ava, sua figlia e tirocinante, stanno seguendo per la loro rivista l’omicidio di una giovane ragazza con l’acido. Colpito dalla brutalità dell’omicidio e dall’interesse della figlia per il caso, Samuel decide di condurre un’indagine indipendente.

Espanol : Rapaces

Samuel, periodista, y Ava, su hija y becaria, cubren para su revista el asesinato de una joven con ácido. Impresionado por la brutalidad del asesinato y el interés de su hija por el caso, Samuel decide llevar a cabo una investigación independiente.

