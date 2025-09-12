Rapaces Médiathèque salle cinéma Salins-les-Bains

Rapaces Médiathèque salle cinéma Salins-les-Bains vendredi 12 septembre 2025.

Rapaces

Médiathèque salle cinéma 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

​​Projection

​​RAPACES

De Peter Dourountzis

Avec Sami Bouajila, Mallory Wanecque,

Jean-Pierre Darroussin

Thriller France 1h44

Samuel, journaliste, et Ava, sa fille et stagiaire, couvrent pour leur magazine le meurtre d’une jeune fille attaquée à l’acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l’intérêt de sa fille pour l’affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante, à l’insu de sa rédaction…

Proposée par écran mobile BFC

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste de 24 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé

Jeune Public et Patrimoine & Répertoire, Écran Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous. Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de médiation entre les œuvres et leurs publics.

Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux (associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet.

Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté. .

Médiathèque salle cinéma 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 48 ecranmobile@laliguebfc.org

English : Rapaces

German : Rapaces

Italiano :

Espanol :

L’événement Rapaces Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA