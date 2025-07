Râpée des Pompiers Salle polyvalente Solignac-sur-Loire

Salle polyvalente Rue de l’ancienne voie ferrée Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

L’Amicale des Sapeurs Pompiers du Brignon/Solignac organise sa traditionnelle râpée.

La soirée aura lieu à la salle polyvalente de Solignac-sur-Loire et sera animée par le groupe Les Mômes.

Réservation en ligne ou par téléphone.

Salle polyvalente Rue de l’ancienne voie ferrée Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 70 02 55

English :

The Amicale des Sapeurs Pompiers du Brignon/Solignac is organizing its traditional râpée.

The evening will take place at the Salle Polyvalente in Solignac-sur-Loire, and will be hosted by the group Les Mômes.

Book online or by phone.

German :

Der Feuerwehrverein Amicale des Sapeurs Pompiers du Brignon/Solignac organisiert seine traditionelle Rasselbande.

Der Abend findet in der Mehrzweckhalle von Solignac-sur-Loire statt und wird von der Gruppe Les Mômes musikalisch umrahmt.

Reservierungen können online oder telefonisch vorgenommen werden.

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs Pompiers du Brignon/Solignac organizza la sua tradizionale « râpée ».

La serata si svolgerà presso la Salle Polyvalente di Solignac-sur-Loire e sarà condotta dal gruppo Les Mômes.

Prenotazioni online o per telefono.

Espanol :

La Amicale des Sapeurs Pompiers du Brignon/Solignac organiza su tradicional « râpée ».

La velada tendrá lugar en la Sala Polivalente de Solignac-sur-Loire y correrá a cargo del grupo Les Mômes.

Reservas en línea o por teléfono.

