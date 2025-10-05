CAROLINE ESTREMO – ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim

CAROLINE ESTREMO Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Normalement : adverbe, d’une manie`re normale, en temps normal.Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de six mois de mariage pour partir avec sa meilleure amie.Normalement c’est un papa et une maman.Normalement Ce´line Dion en soire´e c¸a fait toujours plaisir.Et normalement, un pitch c’est cense´ donner envie aux gens de venir voir le spectacle. Du coup, vous venez ? Apre`s avoir raconte´ son histoire d’infirmie`re « urgentiste » dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Ze´nith de Toulouse pour la dernie`re, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en sce`ne… Normalement. De´conseille´ aux -14 ans.

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A RUE JEAN DE LA FONTAINE 68390 Sausheim 68