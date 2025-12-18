RAPHAËL & CYRIL TESTE Karaoké Route De Fos RN 569 Istres

RAPHAËL & CYRIL TESTE Karaoké

Mardi 3 mars 2026 à partir de 20h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Avez-vous déjà fait ce rêve ou plutôt ce cauchemar? Vous êtes chanteur et vous êtes propulsé sur une scène sans avoir rien préparé, ni paroles, ni musique et vous ne savez pas quoi faire… C’est la mésaventure qui arrive au chanteur Raphaël.

Le voici sur un plateau nu avec seulement un étrange objet au centre, une sorte de grande enceinte imposante dont il ignore la fonction. Alors qu’il semble sur le point de renoncer, une voix rassurante s’adresse à lui, Fais-toi confiance, pourquoi pas un karaoké ? S’installe alors un dialogue entre Raphaël et ce robot conversationnel, entre les algorithmes du monde et le live, sur des airs de vieux tubes enregistrés, repris à la guitare et aux claviers par un DJ en temps réel pour que l’ensemble vibre comme un concert rock. Qui sait si le public ne sera pas invité à participer à la fête ? .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

English :

Have you ever had this dream, or rather this nightmare? You are a singer and you are suddenly thrust onto a stage without having prepared anything, neither lyrics nor music, and you don’t know what to do… This is the misadventure that befalls the singer Raphaël.

