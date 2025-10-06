Raphaël & Cyril Teste – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

Raphaël & Cyril Teste Début : 2026-03-03 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : RAPHAËL & CYRIL TESTEAvez-vous déjà fait ce rêve ou plutôt ce cauchemar ? Vous êtes chanteur et vous êtes propulsé sur une scène sans avoir rien préparé, ni paroles, ni musique et vous ne savez pas quoi faire… C’est la mésaventure qui arrive au chanteur Raphaël : le voici sur un plateau nu avec seulement un étrange objet au centre, une sorte de grande enceinte imposante dont il ignore la fonction. Alors qu’il semble sur le point de renoncer, une voix rassurante s’adresse à lui, « Fais-toi confiance, pourquoi pas un karaoké ? » S’installe alors un dialogue entre Raphaël et ce robot conversationnel, entre les algorithmes du monde et le live, sur des airs de vieux tubes enregistrés, repris à la guitare et aux claviers par un DJ en temps réel pour que l’ensemble vibre comme un concert rock. Qui sait si le public ne sera pas invité à participer à la fête ?Accès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13